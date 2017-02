Waschmittel und Zukäufe halten Henkel auf Kurs

(Ausführliche Fassung) - Gute Geschäfte mit Waschmitteln haben beim Konsumgüterkonzern Henkel im vergangenen Jahr das Wachstum angekurbelt. Auch die jüngsten Zukäufe zahlten sich aus. Für 2016 wies der Persil-, Loctite- und Schwarzkopf-Hersteller am Donnerstag neue Bestmarken bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis aus und kündigte zudem die nach eigenen Angaben höchste Dividende in der Unternehmensgeschichte an.