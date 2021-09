Gemäss dem "Memorandum of Understanding" (MoU) will sich ABB mit Stäubli auf Lösungen für die Infrastruktur im Bergbau konzentrieren , wie ABB am Donnerstag mitteilt. Dabei gilt der Fokus batteriebetriebenen, also elektrischen Fahrzeugen.

Der in Pfäffikon SZ beheimatete Stäubli-Konzern beschäftigt über 5500 Mitarbeiter und bietet Mechatronic-Lösungen für die Bereiche Connectors (Kupplungen), Roboter und Textilmaschinen an.

