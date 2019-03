Wdh: Ägyptische Orascom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn

Der Umsatz von ODE stieg gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 3,3 Milliarden ägyptische Pfund oder rund 190 Millionen Franken. Die Steigerung sei auf Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen, teilte ODE am Donnerstag mit.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA stieg um 34 Prozent auf 1,4 Milliarden ägyptische Pfund (rund 80 Mio Fr.) - die entsprechende Marge lag bei 41 Prozent. Der Nettogewinn lag auch dank eines Einmaleffekts 28 Prozent über Vorjahr bei 500 Millionen (rund 29 Mio Franken).

Im Immobiliensegment erzielte die Orascom-Tochter dabei einen neuen Rekordumsatz. Der Anstieg sei auf höhere Preise und einen verbesserten Absatz in den Destinationen El Gouna und Makadi Heights zurückzuführen, hiess es. Auch Hotelsegment legte ODE deutlich zu. Dabei habe man vom weiter wachsenden Tourismus in Ägypten und insbesondere am Roten Meer profitiert.

Auch mit Blick nach vorne gibt sich das Unternehmen zuversichtlich. Beim Umsatz wird für 2019 die Marke von 4 Milliarden ägyptischen Pfund angepeilt. Dies entspricht rund 230 Millionen Franken. Für den bereinigten EBITDA stellt ODE einen Zielkorridor von 1,40 bis 1,45 Milliarden (80-83 Mio Fr.) in Aussicht.

jl/tt

(AWP)