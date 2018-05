Wdh: Bei Rothschild & Co übernimmt die nächste Generation

(Im ersten Absatz wurde korrigiert, dass Alexandre de Rothschild mit der Hauptversammlung an die Spitze des Unternehmens rückte (nicht: die Hauptversammlung kürte ihn). Die Hauptversammlung wählte seinen Vater David de Rothschild in den Aufsichtsrat und stellte sich damit hinter den Führungswechsel.) - Im traditionsreichen Bankhaus Rothschild & Co hat die nächste Generation das Ruder übernommen. Der 37-jährige Alexandre de Rothschild rückte mit der Hauptversammlung am Donnerstag in Paris an die Spitze der Investmentbank. Er trat damit die Nachfolge seines Vaters David de Rothschild an, der den Vorsitz des Aufsichtsrats übernimmt. Rothschild & Co entstand aus der 2003 erfolgten Fusion der französischen und des britischen Zweige der Bankiers-Dynastie.