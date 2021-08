Wdh: Britische Autoindustrie meldet schlechtesten Juli seit 1998

(Im zweiten Satz des zweiten Absatzes wurde das Wort "liegen" ergänzt.) - Wegen zahlreicher Arbeiter in Corona-Quarantäne und dem globalen Chip-Mangel hat die britische Autoindustrie so wenig Fahrzeuge in einem Juli verkauft wie seit 1998 nicht mehr. Insgesamt wurden im Juli 123 296 Autos registriert, teilte der Branchenverband SMMT am Donnerstag mit. Das waren 29,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.