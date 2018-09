Wdh: Chinesen vollziehen Einstieg bei Anlagenbauer Singulus

Der chinesische Baustoffkonzern CNBM ist wie geplant beim deutschen Spezialanlagenbauer Singulus eingestiegen. Der chinesische Staatskonzern Chinese National Building Materials habe die Unterfranken darüber informiert, dass in einem ersten Schritt gut 13,1 Prozent der Aktien erworben wurden, teilte Singulus am Freitag in Kahl am Main mit.