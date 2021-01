Wdh: Colosseum Dental Group expandiert in Frankreich

(Schreibweise des Namens Stérin im zweiten Abschnitt korrigiert) - Die in Zürich ansässige Colosseum Dental Group (CDG) übernimmt die Mehrheit an der französischen Dentelia und expandiert damit in den Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen in Frankreich. Dentelia betreibt dort 14 Kliniken.