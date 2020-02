Wdh: Cosmo Pharmaceuticals vermeldet Studienerfolg mit Endoskopiegerät

GI-Genius sei das erste System, das künstliche Intelligenz nutze, um kolorektale Polypen zu erkennen, und werde in Europa bereits vermarktet.

Die Studie wurde laut den Angaben vom unabhängigen Prüfer initiiert und in drei italienischen Spitälern mit 685 Patienten zwischen 40 und 80 Jahren durchgeführt, die sich einem Darmkrebs-Primärscreening oder zur Überwachung einer Koloskopie (Darmspiegelung) unterzogen.

"Die Genauigkeit, die GI Genius in den experimentellen Tests zur Polypenerkennung zeigte, hat zu einer signifikanten Steigerung der Erkennung von kolorektalen Neoplasien in der ersten randomisierten Studie geführt", wurde Cesare Hassan, Leiter der Endoskopie der Abteilung für Gastroenterologie am Nuovo Regina Margherita Spital in Rom und einer der Forscher in dieser Studie, in der Mitteilung zitiert.

