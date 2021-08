Wdh: Datenschützer starten nun formale Beschwerden gegen Cookie-Banner

(Im Leadsatz wurde der Name der Datenschutzorganisation korrigiert: noyb rpt noyb) - Die europäische Datenschutzorganisation noyb legt bei ihrem Kampf gegen rechtswidrige Cookie-Zustimmungsabfragen im Web nach. Nach einer ersten Beschwerdewelle, die sich Ende Mai noch an die Webseitenbetreiber selbst richtete, will das Team um den österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems nun 422 formale Beschwerden bei zehn Datenschutzbehörden einreichen.