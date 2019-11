Wdh: Deutsche Bahn-Finanzvorstand Doll verlässt Konzern

(Im 1., 2. und 3. Absatz jeweils 1. Satz wurde präzisiert, dass Doll seit eineinhalb Jahren im Vorstand der Deutschen Bahn sitzt, dort aber erst seit Januar dieses Jahres für die Finanzen verantwortlich ist) - Nach nur eineinhalb Jahren bei der Deutschen Bahn steht der Finanzvorstand, Alexander Doll, vor dem Abgang. Der Manager hat am Freitag nach dpa-Informationen den Auflösungsvertrag unterschrieben. Der Aufsichtsrat müsse dem Schritt in einer Sondersitzung am Montag noch zustimmen, hiess es. Dem Vernehmen nach würde die Abfindung auf einen siebenstelligen Betrag hinauslaufen. Wer den Posten übernimmt, war am Freitag zunächst unklar. Die Bahn verwies auf die Aufsichtsratssitzung und kommentierte die Information zunächst nicht.