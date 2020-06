Wdh: Deutsche Bank zahlt 10 Millionen Dollar Strafe in USA

(Im vorletzten Satz wurde ein Tippfehler beseitigt.) - Die Deutsche Bank zahlt in den USA wegen angeblicher Marktmanipulationen und anderer Regelverstösse rund 10 Millionen Dollar (8,9 Mio Euro) an Bussgeldern. Einen entsprechenden Vergleich zur Beilegung zweier Ermittlungsverfahren gab die Finanzaufsichtsbehörde CFTC am Donnerstag in Washington bekannt.