Wdh Deutsche Chemie-Industrie kommt kraftvoll aus der Krise

(Schreibweise des Namens im vierten Absatz, dritter Satz, berichtigt: Kullmann rpt Kullmann) - Die deutsche Chemie-Industrie lässt die Corona-Krise schnell hinter sich: Im zweiten Quartal dieses Jahres konnte die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen und steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach sechs Monaten haben kräftig gestiegene Preise und eine um 5,9 Prozent gewachsene Produktion die Umsätze der drittgrössten deutschen Industriebranche um 12 Prozent auf den Rekordwert von 111 Milliarden Euro getrieben, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Voraussetzung sei die weltweite Erholung der Industrieproduktion gewesen, so dass die Nachfrage aus sämtlichen Kundenbranchen komme.