(Der zweite Absatz wurde neu formuliert. Damit wird klargestellt, dass der frührere Aufsichtsratschef Ulrich Lehner nicht direkter Vorgänger von Martina Merz gewesen ist.) - Die frühere Bosch-Managerin Martina Merz ist neue Aufsichtsratschefin des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp . Die 55-Jährige wurde am Freitag nach der Hauptversammlung des Unternehmens in Bochum einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Ihre Ernennung war erwartet worden.