Wdh: Facebook verkauft Kamera für Videotelefonie auf dem Fernseher

(Im 1. Absatz, letzter Satz wurde der Wochentag korrigiert: Mittwoch) - Facebook baut das Angebot seiner "Portal"-Geräte für Videotelefonie aus und bietet erstmals auch eine Kamera zum Anschliessen an den Fernseher heraus. Ausserdem gibt es zwei neue "Portal"-Modelle, die äusserlich mehr an Bilderrahmen erinnern. Die Videotelefonie-Geräte werden nun auch in Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Neuseeland verkauft - aber nicht in Deutschland. Neu ist, dass man nicht nur über den Facebook Messenger, sondern auch über WhatsApp telefonieren kann, wie das Online-Netzwerk am Mittwoch ankündigte.