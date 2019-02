Wdh: Finanzinvestoren wollen Scout24 in zweiten Anlauf übernehmen

(Überschrift wurde präzisiert) - Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone kommen bei der geplanten Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 mit einer lukrativeren Offerte wohl doch noch zum Zug. Die beiden Gesellschaften bieten nun 46 Euro je Scout24-Aktie in bar, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in München mitteilte.