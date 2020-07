Wdh Google will über 4 Milliarden Franken in Indien investieren

(Mit komplettem Titel) - Google will umgerechnet rund 4,2 Milliarden Franken (337,4 Milliarden Rupien) in den Digitaldiensteanbieter Jio Platforms in Indien investieren. Das entspreche einem Anteil von 7,7 Prozent, teilte der Vorsitzende von dessen Muttergesellschaft Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, bei seiner Aktionärsversammlung am Mittwoch mit.