Wdh: HBM Healthcare bringt Beteiligung an die Hongkonger Börse

(Wiederholung; stellt im zweiten Satz im zweiten Abschnitt klar: 72,75 HKD) - HBM Healthcare Investments hat das Portfolio-Unternehmen Everest Medicines an die Börse in Hongkong gebracht. Der Börsengang sei wie angekündigt am Freitag vollzogen worden, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Abend mit.