Wdh: Indonesisches Fintech Achiko will an Schweizer Börse SIX

(Meldung präzisiert, dass Antrag geplant ist anstatt bereits eingereicht) - Das indonesische Fintech Achiko Limited plant, einen Antrag für eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX einzureichen. Insgesamt sollen 100 Millionen bereits bestehende Aktien direkt gelistet werden. In einer vorangehenden Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar seien die Anteile zu 70 Cents das Stück bewertet worden.