Wdh IPO: SAP-Tochter Qualtrics setzt Ausgabepreis auf 30 US-Dollar

(Klammerinhalt gekürzt, neu: offizielle Mitteilung Ausgabepreis und verkaufte Aktien) - Europas grösster Softwarehersteller SAP dürfte beim Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics noch etwas mehr Geld einnehmen als zuletzt angepeilt. In einem ersten Schritt waren am Donnerstag knapp 51,7 Millionen des Anbieters von Marktforschungssoftware zu einem Ausgabepreis von je 30 US-Dollar zugeteilt worden, wie Qualtrics am Donnerstag mitteilte.