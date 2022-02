Wdh: Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser peilt höhere Marge an - Aktie gefragt

(Tippfehler im ersten Absatz, zweiter Satz behoben: Sagrotan.) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser will trotz der weiterhin hohen Rohstoffpreise im laufenden Jahr wieder profitabler werden. Die Marge gemessen am operativen Gewinn soll über dem 2021er-Niveau liegen, teilte der Hersteller von Marken wie Calgon, Clearasil, Sagrotan und Vanish am Donnerstag in London mit. Im vergangenen Jahr war der operative Gewinn unter anderem wegen der gestiegenen Preise beim Einkauf von Produkten noch stärker gefallen als der Umsatz. Die Marge im Kerngeschäft sank dementsprechend um 1,6 Prozentpunkte auf 22,9 Prozent. Der Kurs der Aktie legte am Morgen um mehr als drei Prozent zu.