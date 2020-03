Wdh: Kühne+Nagel verkauft Teil des Kontraktlogistikgeschäfts

(Wiederholung ohne Jahresangabe im letzten Abschnitt) - Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel verkauft in Grossbritannien einen Grossteil des Kontraktlogistikgeschäfts mit den Geschäftsfeldern Getränkelogistik, Nahrungsmittel-Services und Retail & Technology an die amerikanische XPO Logistics. Das Geschäft erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 750 Millionen Franken und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende, wie Kühne+Nagel am Montag mitteilte.