Wdh: Landis+Gyr schlägt die Schaffung von genehmigtem und bedingtem Kapital vor

(Wiederholung im Titel zur Vermeidung von Missverständnissen: Das Kapital soll nicht erhöht werden) - Landis+Gyr will angesichts der unsicheren Aussichten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie auf Nummer sicher gehen. Daher will das Messtechnikunternehmen der Generalversammlung (GV), die am 30. Juni ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden soll, die Schaffung von genehmigtem und von bedingtem Kapital vorschlagen.