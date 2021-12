Wdh: MOB bestellt vier neue Panorama-Niederflurwagen bei Stadler Rail

Eingesetzt werden die neuen Niederflurwagen auf der neuen Strecke zwischen Montreux VD und Interlaken BE, die am 11. Dezember 2022 in Betrieb gehen soll. Dank seines revolutionären variablen Drehgestells werde der Goldenpass Express in wenigen Sekunden von der BLS-Normalspur zwischen Interlaken und Zweisimmen auf die MOB-Meterspur zwischen Zweisimmen und Montreux wechseln können, teilten die MOB und Stadler Rail am Donnerstag mit.

Mit dieser Weltpremiere könne der im 19. Jahrhundert entstandene Traum Wirklichkeit werden, die Genfer See Region mit der Brienzer und Thuner See Region direkt zu verbinden. Personen mit eingeschränkter Mobilität könnten zudem einfacher reisen und die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes würden vollumfänglich erfüllt.

Die Investitionen in der Höhe von rund zwölf Millionen Franken werden von der MOB mit Unterstützung der Kantone Bern, Waadt und Freiburg sowie der Eidgenossenschaft finanziert. Die Auslieferung wird gestaffelt zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 erfolgen.

(AWP)