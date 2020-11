Wdh: New Value schreibt erneut Verlust im Halbjahr

Der Net Asset Value (NAV) von New Value betrug per Ende September 0,12 Millionen Franken und damit etwa halb so viel wie Ende März, wie es weiter heisst. Der NAV pro Aktie sank damit auf 0,04 von 0,07 Franken. New Value hält nur noch eine Beteiligung, und zwar an der Tiergesundheitsfirma Bogar. Diese hat unter anderem Mittel gegen Zecken im Angebot. Die Anteile an der Firma Silentsoft wurden bekanntlich kürzlich veräussert.

Ausserdem hält die Gesellschaft fest, dass mit mehreren Investoren im ersten Halbjahr Verhandlungen aufgenommen worden seien, welche sich aber bislang noch nicht konkretisiert hätten. Immerhin hätten interessierte Finanzinvestoren Darlehen zur Sicherstellung der Liquidität für das laufende Geschäftsjahr gewährt, so die Mitteilung.

Es sei nach wie vor das Ziel, einen Neustart mit frischem Kapital zu wagen, wird betont. Die aktuelle Lage lasse keinen Spielraum für Investitionen in Portfoliounternehmen zu.

Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft genehmigten Anfang September an der ordentlichen Generalversammlung unter anderem in Ergänzung zum ordentlichen Kapital die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von 164'361,60 Franken. Der Verwaltungsrat kann die Kapitalerhöhung bis zum 4. September 2022 vornehmen.

rw/uh

(AWP)