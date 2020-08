Wdh: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich nur langsam

(Im ersten Absatz, zweiter Satz, wurde das Wort "vom" ergänzt.) - Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen bewegen sich nur langsam aus dem Corona-Tief. In der Woche vom 27. Juli bis 2. August zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands grösstem Airport rund 343 865 Fluggäste und damit 78,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 22 000 Passagiere mehr als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 79,7 Prozent betragen hatte. Im gesamten Juli lag die Zahl der Fluggäste nach vorläufigen Zahlen auf den Europastrecken 75 Prozent, im Interkontinentalbereich sogar 92 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.