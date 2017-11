Wdh: Philips treibt vollständige Trennung von früherer Lichtsparte voran

Damit ist Philips Lightning auch keine Tochter des Konzerns mehr. Bislang hatte Philips das Unternehmen noch voll konsolidiert, obwohl die Beteiligung schon unter der Marke von 50 Prozent gelegen hatte. Philips hatte die Lichtsparte im Mai 2016 an die Börse gebracht und zuletzt immer wieder betont, sich mittelfristig von allen Anteilen trennen zu wollen.

Die 17,1 Millionen Papiere des Unternehmens wurden zu 32 Euro pro Stück bei institutionellen Investoren platziert. Die Aktie von Philips Lightning hat sich seit der Platzierung gut entwickelt: Seitdem stieg der Kurs um rund zwei Drittel auf zuletzt knapp unter 33 Euro.

Damit ist Philips Lightning an der Börse derzeit rund 4,7 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: Der in einigen Bereichen mit Philips Lightning konkurrierende deutsche Hersteller Osram konnte seine Marktkapitalisierung in der gleichen Zeit um rund die Hälfte auf 7,4 Milliarden Euro steigern./zb/das/oca

(AWP)