Im Raum stünden Kurzarbeit und die Umstellung von einem Zwei- auf einen Einschichtbetrieb in Rüsselsheim. Ein Opel-Sprecher bezeichnete das gegenüber dem "Handelsblatt" jedoch als "reine Spekulationen". Opel passe demzufolge seine Produktionsplanung regelmässig an die aktuellen Marktprognosen an.

Um die Situation zu entspannen, bräuchte es dringend ein neues Modell in Rüsselsheim, schreibt das "HB" weiter. Dafür fehle bisher aber die Zusage des französischen Mutterkonzerns PSA./mis/nas

(AWP)