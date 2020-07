Wdh: Ryanair will Standorte in Deutschland schliessen

(Malta Air statt Airline im 2. Satz) - Europas grösste Billigairline Ryanair will zum 1. November seine Basis am Hunsrück-Airport Hahn schliessen. Auch den Standorten in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze drohe noch vor dem Winter das Aus, teilte die Ryanair-Tochter Malta Air am Dienstag in einem internen Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur in London vorliegt. Darin spricht die Airline auch für weitere Standorte von einem erheblichen Personalüberhang.