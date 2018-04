Wdh: Sainsbury's und Asda greifen nach der britischen Supermarkt-Krone

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler behoben: Asda statt Adsa) - Auf dem britischen Lebensmittelmarkt formiert sich ein neuer Supermarktriese: Die Ketten Sainsbury's und Asda wollen fusionieren. Beide Seiten gaben ihren Entschluss dazu am Montag in London bekannt. Entstehen würde ein Konzern mit 51 Milliarden britischen Pfund Umsatz, 2800 Märkten und 330 000 Mitarbeitern, der Marktführer Tesco vom Thron stossen könnte. Durch den Zusammenschluss der Nummer Zwei und der Nummer drei auf dem britischen Markt, würden viele Produkte in den Supermarktregalen billiger werden, versprach Sainsbury's. Unklar ist jedoch, ob die Wettbewerbshüter den Zusammenschluss ohne weiteres genehmigen werden.