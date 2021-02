Wdh: SAP erhöht Dividende nach Gewinnanstieg

(Wiederholung: Im zweiten Satz des zweiten Absatzes wurde ein Tippfehler im Namen berichtigt, richtig muss es heissen "Luka Mucic" rpt "Luka Mucic".) - Europas grösster Softwarehersteller SAP will seine Aktionäre an dem gestiegenen Gewinn im Vorjahr teilhaben lassen. Die Dividende soll um 27 Cent auf 1,85 Euro je Aktie erhöht werden, wie Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung am Donnerstag vorschlugen.