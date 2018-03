Wdh: Schweizer Gussindustrie erzielt Wachstum 2017 - Ausblick positiv

(Fehler in der Medienmitteilung: Umsatz beträgt 595 Millionen Franken nicht 585 Millionen Franken.) - Die Schweizer Giessereien vermelden für das vergangene Jahr eine positive Geschäftsentwicklung: Die 47 dem Giesserei-Verband der Schweiz (GVS) angeschlossenen Unternehmen verzeichneten einen Umsatz von 595 Mio CHF, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 2,6% entspricht. Bei den verarbeiteten Tonnagen wurde ein Plus von rund 3% auf 53'100 Tonnen erzielt, wie der Giesserei-Verband der Schweiz (GVS) am Montag mitteilt. Für das laufende Jahr wird mit weiterem Wachstum gerechnet.