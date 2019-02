(Tippfehler im zweiten Satz berichtigt: Das Portal heisst Finanzcheck.de) - Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert. Der Erwerb des Finanzportals Finanzcheck.de habe dazu einen erheblichen Teil beigetragen. Der Konzernumsatz stieg 2018 nach vorläufigen Zahlen um 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 531,7 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Dies hatten Analysten in etwa erwartet.