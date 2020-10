Wdh: Software AG mit Aufträgen über Erwartungen - Umsatz und Gewinn unter Druck

(In der Ortsmarke wurde ein Tippfehler berichtigt. Im vorletzten Satz des ersten Absatzes wurde die Schreibweise des Wortes "Erlösmodells" rpt. "Erlösmodells" korrigiert.) - Die Software AG hat im abgelaufenen Quartal laut ersten Eckdaten etwas mehr neue Aufträge an Land gezogen als von Analysten erwartet. Allerdings lief das abgerechnete Geschäft bei Umsatz und operativem Ergebnis schwächer als gedacht. Der Umsatz dürfte den vorläufigen Zahlen zufolge bei 180,5 bis 185 Millionen Euro liegen, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Darmstadt mitteilte.