(Meldung wiederholt mit Änderung im ersten Satz) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Georg Schwimmer per Anfang 2022 die Leitung des Private Banking Schwyz übertragen. Er löse damit Marco Caprez ab, der sich entschlossen habe, künftig wieder verstärkt in der Kundenberatung tätig zu sein, teilte die Kantonalbank am Donnerstag mit.