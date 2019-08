Wdh: Teamviewer strebt an Börse - Permira will Kasse machen (AF)

(Im ersten Absatz wurden im 2. Satz ein Tippfehler behoben und der letzte Satz neu gefasst.) - In Deutschland bahnt sich der grösste Börsengang eines Technologieunternehmens seit dem Platzen der Dotcom-Blase an. Noch sind die Details des am Mittwoch angekündigten Börsengangs des Softwareherstellers Teamviewer nicht bekannt, aber das Volumen könnte sich dabei nach Einschätzung von Experten auf bis zu zwei Milliarden Euro belaufen. Das 2005 gegründete Unternehmen bietet Software für die Vernetzung und Fernwartung von Computern an.