Wdh: Telefonica Deutschland legt deutlich zu

(Klargestellt wird im zweiten Satz des letzten Absatzes die Angabe zu den aufgerüsteten LTE-Antennenstandorten. Die 7000 Standorte gelten für das bisherige Jahr bis Ende Oktober.) - Der Mobilfunknetzbetreiber Telefonica Deutschland (O2) hat in seinem dritten Quartal überraschend hohe Zuwächse verzeichnet. Im Kerngeschäft mit Mobilfunkdienstleistungen erzielte die O2-Mutter das stärkste Wachstum seit der milliardenschweren Übernahme von E-Plus vor fünf Jahren, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte.