Wdh: US-Aufseher stellt VW gutes Zwischenzeugnis aus

(Wiederholung: Im letzten Satz des 4. Absatzes wurde ein Tippfehler korrigiert, der nächste Bericht ist für Ende Juni/Anfang Juli 2020 rpt 2020 geplant. Zudem wurde in der Überschrift ein fehlender Buchstabe im Schlagwort ergänzt.) - Einige Mängel sind inzwischen abgestellt, doch Volkswagen ist noch lange nicht am Ende der "Bewährung": US-Aufseher Larry Thompson hat dem Konzern Fortschritte bei der Umsetzung schärferer Regeln nach dem Dieselskandal bescheinigt. Der Jurist - von der Regierung in Washington nach Wolfsburg entsandt - konnte im zweiten Jahr seiner Untersuchungen keine neuen Regelverletzungen aufdecken. "Die zwei Verstösse aus dem letzten Jahr wurden nicht wieder festgestellt", berichtete Thompson am Mittwoch. Er betonte jedoch zugleich, dass sein Auftrag nicht abgeschlossen sei: "Ich habe nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist."