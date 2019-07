Wdh Vifor-VRP: Planen im Moment keine grössere Akquisition

(Wiederholung mit korrekter Angabe der Quelle) - Das Pharmaunternehmen Vifor Pharma will sich derzeit bevorzugt auf das organische Wachstum konzentrieren. "Unsere finanziellen Möglichkeiten für Akquisitionen erstrecken sich bis auf 2 Milliarden Franken", sagte VR-Präsident Etienn Jornod in einem Interview mit dem Onlineportal "The Market".