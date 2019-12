Wdh: VW-Konzern macht bei Verkäufen weiter Boden gut

(Im letzten Absatz wurde im vorletzten Satz ein fehlender Buchstabe ergänzt) - Der Volkswagen -Konzern macht bei seien Verkaufszahlen weiter Fortschritte. Im November lieferte der Konzern mit seinen 12 Fahrzeugmarken weltweit 988 800 Fahrzeuge aus und damit 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Damit verzeichnet VW im bisherigen Jahresverlauf nun ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 9,94 Millionen Autos, nachdem zuletzt noch ein kleines Minus zu Buche gestanden hatte. Der VW-Vertriebschef Christian Dahlheim sieht den Autobauer daher "trotz erheblichen Gegenwinds aus den Märkten" auf dem Weg, das Jahr 2019 erfolgreich abzuschliessen.