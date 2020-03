Wdh: VW-Tochter MAN beantragt Kurzarbeit wegen Coronavirus

(Überschrift korrigiert) - Wegen der Coronakrise beantragt der Lastwagenbauer MAN für seine deutschen Werke Kurzarbeit. Die Regelung soll von diesem Montag an "für einen Grossteil der Beschäftigten an den produzierenden Standorten gelten", teilte die VW -Tochter am Dienstagabend in München mit.