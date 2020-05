Wdh: Walmart verdient in Krisenquartal mehr als erwartet - Aktie legt zu

(Im zweiten Absatz, erster Satz wurde beim Vornamen des Unternehmenschefs ein überflüssiger Buchstabe im Vornamen entfernt. Der Manager heisst Doug rpt Doug McMillon.) - Für den grösste US-Einzelhandelskonzern Walmart ist das erste Geschäftsquartal trotz Corona-Krise besser verlaufen als erwartet. Umsatz und Gewinn legten zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Doch die Folgen der Pandemie trüben zumindest vorerst die Geschäftsaussichten. Die Konzernführung zog ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar 2021 daher zurück. Für die Walmart-Aktie ging es in New York dennoch um mehr als ein halbes Prozent aufwärts.