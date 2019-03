Wdh: Zulieferer Schaeffler erwartet schwieriges Jahr 2019 - Neues Sparprogramm

(Wiederholt mit einigen Präzisierungen) - Die Flaute in der Automobilindustrie hat dem Zulieferer Schaeffler im vergangenen Jahr spürbar zugesetzt. Nun will der Spezialist für Kupplungen, Getriebe und Wälzlager noch stärker sparen und weitere Hunderte Jobs streichen. 2019 rechnet der Konzern mit noch weniger Schwung als im Vorjahr, der Umsatz soll um Währungsseinflüsse bereinigt um 1 bis 3 Prozent wachsen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Im vergangenen Jahr kletterte der Erlös vom starken Euro gebremst um 1,6 Prozent auf 14,24 Milliarden Euro, ohne Wechselkurseffekte wären es 3,9 Prozent gewesen und damit etwas weniger als in der Prognose mit mindestens vier Prozent zuletzt angestrebt.