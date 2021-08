Wdh/Deutschland: Materialmangel sorgt für weiteren Produktionsdämpfer

(überflüssiger Buchstabe in der Überschrift gestrichen, neu: weitere Experteneinschätzungen) - In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juni überraschend weiter gesunken. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 1,3 Prozent geschrumpft, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. "Massgeblich waren Versorgungsengpässe bei Halbleitern vor allem im Automobilbereich", erklärten Experten des Bundeswirtschaftsministerium den Rückschlag.