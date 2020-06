Wechsel in Geschäftsführung bei WeltN24 - Rossmann scheidet aus

Torsten Rossmann scheidet bis spätestens Jahresende aus der Geschäftsführung der WeltN24 GmbH aus und wird den Medienkonzern Axel Springer künftig bei der TV- und Bewegtbildstrategie beraten. Zudem werde er weiterhin Aufsichtratsmandate in der Medienbranche wahrnehmen, teilte Springer am Dienstag in Berlin mit. Der 56-Jährige ist seit 2014 Geschäftsführer der WeltN24 GmbH. Sein Ausscheiden erfolge im "allerbesten Einvernehmen".