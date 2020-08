Wegen Corona-Pandemie: Höherer Verlust für FIFA für 2020 als geplant

Die FIFA muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr finanzielle Einbussen hinnehmen. Der Fussball-Weltverband rechnet für 2020 mit einem Verlust vor Steuern von 794 Millionen US-Dollar, wie die FIFA am Mittwoch in ihrem überarbeiten Budget für 2019 bis 2022 mitteilte. In ihrem vorherigen Finanzbericht war der Weltverband noch von einem Betriebsergebnis vor Steuern von minus 624 Millionen Dollar ausgegangen. Die Einnahmen gehen unter anderem aufgrund von Änderungen am internationalen Spielkalender um mehr als 200 Millionen Dollar zurück. Zuletzt hatte die FIFA umfangreiche finanzielle Unterstützung für die nationalen Verbände beschlossen.