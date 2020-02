Wegen Dieselaffäre: Weitere Ermittlungen gegen Porsche-Mitarbeiter

Porsche bestätigte die Ermittlungen. Beamte hätten am Mittwoch Unterlagen in Porsche-Geschäftsräumen an Standorten im Raum Stuttgart gesichtet und gesichert. Zu den weiteren Details wolle man sich angesichts der laufenden Ermittlungen nicht äussern.

Im Mai 2019 hatte die Staatsanwaltschaft eine Geldbusse von 535 Millionen Euro gegen Porsche verhängt, weil der Autobauer seine Aufsichtspflichten in einer Entwicklungsabteilung verletzt habe. Deshalb sei das Unternehmen selbst nicht mehr am Verfahren beteiligt, kooperiere aber bei den Ermittlungen gegen Einzelpersonen vollumfänglich mit den Behörden, teilte der Sportwagenhersteller mit./axa/DP/stk

(AWP)