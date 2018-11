Wegen Rhein-Niedrigwassers: BASF prüft Einsatz von Tragflächenbooten

Auch der Einsatz von Tragflächenbooten oder die Möglichkeit einer Pipeline im Flussbett seien im Gespräch, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mit. "Am Ende wird es ein Mix aus verschiedenen Optionen sein. Schon im nächsten Jahr wird BASF besser auf derartige Extremwetterlagen vorbereitet sein", hiess es.

Allein im 3. Quartal verzeichne das Unternehmen einen negativen Einfluss auf das Betriebsergebnis von rund 50 Millionen Euro - bedingt durch höhere Transportkosten und Produktionsverluste. "Beim aktuellen Pegelstand kann Ludwigshafen von wenigen Schiffen angefahren werden. Diese transportieren einen Bruchteil der üblichen Zuladung - das stellt BASF vor enorme logistische Herausforderungen", hiess es. Bei maximaler Nutzung alternativer Verkehrsträger - Schiene, Pipeline, Lastwagen - könnten nur etwa 30 Prozent der Transportmengen abgedeckt werden, die durch den Ausfall der Schiffe entstehen.

"Deshalb ist die Versorgung des Standorts mit einigen wichtigen Rohstoffen seit Monaten limitiert. In der Folge mussten wir die Produktion anpassen. Bei verschiedenen Produkten können wir unsere Kunden nur noch eingeschränkt beliefern", teilte das Unternehmen mit. BASF transportiert in Ludwigshafen 40 Prozent der Güter per Schiff./wo/DP/tos

(AWP)