Wegen Spritmangel: Nur jede dritte ukrainische Tankstelle in Betrieb

Infolge des russischen Angriffskrieges sind nur noch etwa ein Drittel aller ukrainischen Tankstellen in Betrieb. "Fraglos ist der Hauptgrund Spritmangel", sagte der Direktor der Beratergruppe A-95, Serhij Kujon, der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine am Montag. Der Verbrauch sei ebenfalls auf etwa ein Drittel gesunken. Von früher rund 7500 Tankstellen seien nur noch etwa 2500 in Betrieb. Die Versorgungsprobleme hätten sich Anfang April nach der Zerstörung der Raffinerie in Krementschuk im Gebiet Poltawa durch einen russischen Raketenangriff verschärft.