Wegen Ukraine-Krieg: Lufthansa traut sich keine klare Prognose zu

(Ausführliche Fassung) - Nach zwei verlustreichen Pandemiejahren stellt sich die Lufthansa angesichts des Ukraine-Kriegs auf eine weitere schwierige Zeit ein. "Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt. Dass der Konzern 2022 in die schwarzen Zahlen zurückkehrt, wagte er aber nicht zu versprechen. Die Entwicklungen in der Ukraine, deren ungewisse Folgen und der unklare weitere Verlauf der Pandemie liessen eine genaue Prognose nicht zu. Die Ticketbuchungen für die Oster- und Sommerferien stimmen den Vorstand aber zuversichtlich.