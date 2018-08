Weidmann will Ende lockerer Geldpolitik - Presse: Kaum Chance auf EZB-Chefposten

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, hat sich inmitten von Spekulationen um seine berufliche Zukunft abermals für eine Abkehr vom Krisenmodus der Geldpolitik im Euroraum ausgesprochen. Die voraussichtliche Inflationsentwicklung sei mit Preisstabilität vereinbar, sagte Weidmann laut einem Redetext am Donnerstag in Berlin. "Aus diesem Grund ist es auch Zeit, sich an den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik und den Sondermassnahmen zu machen." Dies werde Schritt für Schritt erfolgen.